Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», «Спарта энд К» обыграла «Динамо» из Новосибирска
«Самара» уступила московскому «Динамо», подмосковная «Спарта энд К» дома обыграла «Динамо» из Новосибирска.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
2-й групповой раунд
Группа Б
Самара – Динамо Москва – 47:58 (5:15, 13:19, 10:6, 19:18)
САМАРА: Абайдуллина (14), Курильчук (8).
ДИНАМО М: Нестерова (17 + 9 подборов), Паневина (11).
1 марта. 14.00
Спарта энд К – Динамо Новосибирск – 72:69 (20:15, 21:19, 14:21, 17:14)
СПАРТА: Довнар-Запольская (24 + 11 подборов + 5 передач), Люлина (21).
ДИНАМО Н: Корсакова (18), Мазик (15 + 9 подборов), Шук (15 + 6 подборов).
1 марта. 16.00
Положение команд: Динамо Новосибирск – 11-13, Спарта энд К – 10-13, Самара – 8-15, Динамо Москва – 5-19, Нефтяник – 4-20.
Группа А
Положение команд: УГМК – 22-1, МБА – 16-7, Надежда – 15-10, Ника – 14-9, Динамо Курск – 14-10, Енисей – 11-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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