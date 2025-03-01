  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», «Спарта энд К» обыграла «Динамо» из Новосибирска
0

Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», «Спарта энд К» обыграла «Динамо» из Новосибирска

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

«Самара» уступила московскому «Динамо», подмосковная «Спарта энд К» дома обыграла «Динамо» из Новосибирска.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

2-й групповой раунд

Группа Б

Самара – Динамо Москва – 47:58 (5:15, 13:19, 10:6, 19:18)

САМАРА: Абайдуллина (14), Курильчук (8).

ДИНАМО М: Нестерова (17 + 9 подборов), Паневина (11).

1 марта. 14.00

Спарта энд К – Динамо Новосибирск – 72:69 (20:15, 21:19, 14:21, 17:14)

СПАРТА: Довнар-Запольская (24 + 11 подборов + 5 передач), Люлина (21).

ДИНАМО Н: Корсакова (18), Мазик (15 + 9 подборов), Шук (15 + 6 подборов).

1 марта. 16.00

Положение команд: Динамо Новосибирск – 11-13, Спарта энд К – 10-13, Самара – 8-15, Динамо Москва – 5-19, Нефтяник – 4-20.

Группа А

Положение команд: УГМК – 22-1, МБА – 16-7, Надежда – 15-10, Ника – 14-9, Динамо Курск – 14-10, Енисей – 11-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
logoДинамо Москва жен
logoСпарта энд К жен
Самара жен
logoДинамо Новосибирск жен
результаты
чемпионат России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Премьер-лига. Женщины. УГМК обыграл МБА, курское «Динамо» победило «Самару» и другие результаты
16 января, 17:29
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» проиграла МБА на своей площадке, УГМК в гостях победил «Самару» и другие результаты
112 января, 19:25
Главные новости
НБА. «Даллас» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» сыграет на выезде против «Филадельфии» и другие матчи
39вчера, 23:01Live
NCAA. Бригам Янг Егора Демина встретится с Западной Вирджинией
4вчера, 22:11
Егор Демин – на 10-м месте в рейтинге участников драфта-2025 по версии ESPN
9вчера, 20:27
«Клипперс» отчислят Кая Джонса, подпишут Сета Ланди и Патрика Болдуинга
3вчера, 19:47
Джейлен Саггс может перенести операцию на травмированном колене
вчера, 19:07
«Клипперс» подпишут Джордана Миллера – 8,3 млн долларов за 4 года
5вчера, 18:35
Кендрик Перкинс: «Джей Джей Редик должен быть фаворитом на награду «Тренер года»
16вчера, 18:15
Гилберт Аренас: «Джейсон Тейтум – лицо НБА»
17вчера, 17:58
Джиан Клавелл едва не умер из-за аппендицита
вчера, 17:13
Донован Митчелл – самый результативный игрок в истории НБА в матчах против «Бостона»
8вчера, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Бурк» уступил «Нанси», «Париж» проиграл «Сен-Кантену» и другие результаты
вчера, 22:36
Чемпионат Италии. «Дертона» в гостях победила «Тренто», «Реджо-Эмилия» разгромила «Динамо Сассари»
вчера, 22:34
ACB. «Валенсия» в гостях разгромила «Сарагосу», «Тенерифе» победил «Ховентуд» и другие результаты
вчера, 22:31
Чемпионат Греции. «Паниониос» уступил АЕКу, ПАОК выиграл у «Ариса»
вчера, 21:16
Андрей Воронцевич – третий игрок в истории Лиги ВТБ, который провел 400 матчей
вчера, 21:08
Иван Ухов: «Брорда совсем заросла. Буду убирать, дети жалуются»
3вчера, 20:53
Адриатическая лига. «Будучность» выиграла у «Цедевиты-Олимпии» и возглавила таблицу
вчера, 20:31
Джонни Дэвис будет играть за фарм-клуб «Никс» в G-лиге
вчера, 19:22
Чемпионат Турции. «Фенербахче» разгромил «Дарушафаку», «Тюрк Телеком» проиграл «Бурспспору»
вчера, 18:47
Ростислав Вергун: «Уралмаш» в эту паузу провел хорошую работу в психологическом плане»
вчера, 18:27