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Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет МБА, «Самара» встретится с УГМК и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

«Надежда» сыграет с МБА. Лидер чемпионата УГМК встретится в гостях с «Самарой».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Москва – Динамо Новосибирск

12 января. 14.00

Надежда – МБА

12 января. 15.00

Динамо Курск – Енисей

12 января. 17.00

Самара – УГМК

12 января. 17.00

Ника – Спарта энд К

12 января. 18.00

Положение команд: УГМК – 15-1, МБА – 12-4, Надежда – 10-6, Динамо Курск – 10-6, Ника – 10-6, Енисей – 9-8, Самара – 7-10, Динамо Новосибирск – 5-11, Спарта энд К – 5-11, Нефтяник – 4-12, Динамо Москва – 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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