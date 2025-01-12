Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет МБА, «Самара» встретится с УГМК и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
«Надежда» сыграет с МБА. Лидер чемпионата УГМК встретится в гостях с «Самарой».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Москва – Динамо Новосибирск
12 января. 14.00
Надежда – МБА
12 января. 15.00
Динамо Курск – Енисей
12 января. 17.00
Самара – УГМК
12 января. 17.00
Ника – Спарта энд К
12 января. 18.00
Положение команд: УГМК – 15-1, МБА – 12-4, Надежда – 10-6, Динамо Курск – 10-6, Ника – 10-6, Енисей – 9-8, Самара – 7-10, Динамо Новосибирск – 5-11, Спарта энд К – 5-11, Нефтяник – 4-12, Динамо Москва – 2-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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