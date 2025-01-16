Премьер-лига. Женщины. УГМК примет МБА, «Самара» сыграет с курским «Динамо» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

В матче лидеров чемпионата встретятся УГМК и МБА. Курское «Динамо» сыграет с «Самарой» на выезде.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Нефтяник – Динамо Новосибирск

16 января. 17.00

УГМК – МБА

16 января. 17.00

Самара – Динамо Курск

16 января. 18.00

Спарта энд К – Динамо Москва

16 января. 18.00

Положение команд: УГМК – 16-1, МБА – 13-4, Динамо Курск – 11-6, Ника – 11-6, Надежда – 10-7, Енисей – 9-9, Самара – 7-11, Динамо Новосибирск – 6-11, Спарта энд К – 5-12, Нефтяник – 4-12, Динамо Москва – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.