Премьер-лига. Женщины. УГМК примет МБА, «Самара» сыграет с курским «Динамо» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
В матче лидеров чемпионата встретятся УГМК и МБА. Курское «Динамо» сыграет с «Самарой» на выезде.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Нефтяник – Динамо Новосибирск
16 января. 17.00
УГМК – МБА
16 января. 17.00
Самара – Динамо Курск
16 января. 18.00
Спарта энд К – Динамо Москва
16 января. 18.00
Положение команд: УГМК – 16-1, МБА – 13-4, Динамо Курск – 11-6, Ника – 11-6, Надежда – 10-7, Енисей – 9-9, Самара – 7-11, Динамо Новосибирск – 6-11, Спарта энд К – 5-12, Нефтяник – 4-12, Динамо Москва – 2-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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