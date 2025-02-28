Энтони Эдвардс получил 2-й технический фол за нецензурную брань в адрес рефери

Судья Джеймс Уильямс объяснил удаление Энтони Эдвардса .

Лидер «Миннесоты» в третьей четверти матча с «Лейкерс» (102:111) получил второй технический за споры с рефери. После удаления защитник бросил мяч в сторону трибуны.

Первый технический Эдвардсу дали за стычку с Джарредом Вандербилтом.

«Энтони Эдвардс получил второй технический фол за использование нецензурных выражений в разговоре с арбитром.

Рассматривался ли тот факт, что Эдвардс будет удален за второй технический, перед принятием решения? Да, рассматривался», – сказал Уильямс после матча.