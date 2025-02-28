Видео
7

Энтони Эдвардс и Джарред Вандербилт устроили небольшую потасовку, игроков пришлось разнимать

По ходу встречи «Лейкерс» – «Вулвз» произошел конфликт между игроками.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс толкнул форварда «озерников» Джарреда Вандербилта, тот ответил аналогичным действием.

Баскетболистов пришлось разнимать их коллегам и тренерам.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoЭнтони Эдвардс
logoЛейкерс
logoМиннесота
logoБаскетбол - видео
logoДжарред Вандербилт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Эдвардс и Айзейя Коллиер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
125 февраля, 09:31Видео
Энтони Эдвардс выругался в прямом эфире после победы над «Тандер»
325 февраля, 07:42Видео
Джей Джей Редик: «Лука, круто, что ты вернулся. Все, кто опекал Йокича, были шикарны»
2124 февраля, 18:18Видео
Главные новости
НБА. «Бостон» сыграет с «Кливлендом», «Лейкерс» примут «Клипперс» и другие матчи
39вчера, 22:39
Евролига. «Партизан» победил «Басконию», «Виллербан» встречается с «Панатинаикосом» и другие матчи
4вчера, 21:35Live
Джоэл Эмбиид не сыграет до конца сезона-2024/25. Центровой «Филадельфии» займется лечением колена
36вчера, 21:10
«Атланта» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Кевоном Харрисом
вчера, 21:04
Энтони Эдвардс первым в сезоне получил 1-матчевую дисквалификацию за перебор технических фолов
1вчера, 20:38
Гилберт Аренас: «Кливленд» не готов. Только Яннис Адетокумбо может нанести удар «Селтикс» на Востоке»
3вчера, 20:30
Бисмак Бийомбо останется в «Сперс» до конца сезона
вчера, 20:15
«Торонто» отчислил Пи Джей Такера
5вчера, 20:05
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила курскому «Динамо»
вчера, 19:26
Финансовые обязательства NCAA могут превысить объем активов организации на 1,97 миллиарда долларов из-за антимонопольного иска
вчера, 19:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Страсбур», «Нантер» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:33
Адриатическая лига. «Морнар Бар» не справился со «Спартаком» из Суботицы
вчера, 21:19
Евгений Пашутин: «Браво Вольхину. Не донес до команды, что надо более внимательно, особенно когда он первые три забил»
вчера, 20:55
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Яловаспор», «Каршияка» уступила «Бешикташу»
вчера, 19:40
«Реал» официально сообщил об уходе защитника Денниса Смита
вчера, 14:25
Стэнли Уиттакер восстановился после травмы и дебютирует за «Парму» в игре с «Пари НН»
1вчера, 13:20
Сергей Елевич о матче ЦСКА – УНИКС: «Если травмированные казанцев поправились, должна быть очень приличная игра»
вчера, 12:01
Отец Дончича схватился за голову после сложного попадания игрока «Лейкерс»
12вчера, 10:08Видео
Таджер Макколл о сравнениях с Джа Морэнтом: «Когда я в полете с мячом, мне нравится придумывать что-нибудь причудливое»
27 февраля, 18:05
Федерация баскетбола Сербии поблагодарила ЦСКА за участие Алексы Аврамовича в квалификации Евробаскета
27 февраля, 17:59