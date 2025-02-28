Энтони Эдвардс швырнул мяч в сторону трибуны после удаления в матче с «Лейкерс»

Энтони Эдвардс заработал удаление в матче с «Лейкерс».

Лидер «Миннесоты» в третьей четверти получил второй технический за споры с рефери. После удаления защитник бросил мяч в сторону трибуны.

Для Эдвардса технические стали 15-м и 16-м в сезоне, что подразумевает автоматическое отстранение на одну игру. В пятницу «Вулвз» играют с «Джаз».

«Лейкерс» победили 111:102.