Энтони Эдвардс получил 14-й технический фол и приблизился к одноматчевой дисквалификации

Энтони Эдвардс лидирует по количеству технических замечаний.

Технический фол, полученный им в 3-й четверти проигранного матча с «Оклахомой», стал для игрока 14-м. Эдвардс лидирует в лиге в этой категории. После 16 замечаний баскетболист получит штраф и одноматчевую дисквалификацию.

Каждые 2 последующих технических фола будут также наказываться пропуском одной игры.