Энтони Эдвардс получил 14-й технический фол и приблизился к одноматчевой дисквалификации
Энтони Эдвардс лидирует по количеству технических замечаний.
Технический фол, полученный им в 3-й четверти проигранного матча с «Оклахомой», стал для игрока 14-м. Эдвардс лидирует в лиге в этой категории. После 16 замечаний баскетболист получит штраф и одноматчевую дисквалификацию.
Каждые 2 последующих технических фола будут также наказываться пропуском одной игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA on ESPN
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