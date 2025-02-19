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Энтони Эдвардс: «Лука не выглядит как человек с весом 120 кг. Да с такой игрой хоть все 130, какие могут быть вопросы»

Энтони Эдвардс удивлен заявлениям о плохой форме Луки Дончича.

«Мой самый крупный вес в межсезонье – 108 кг. Надеюсь, меня не обменяют за такой вес.

Лука не выглядит как человек с весом 120 кг, как по мне. Он набирает 30 очков, 10 передач и 8 подборов. Да с такой игрой хоть все 130, какие могут быть вопросы», – считает звезда «Миннесоты».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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