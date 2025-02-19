Юдонис Хаслем о Дюрэнте в «Санз»: «Провальный проект. Летом Кевина не будет в «Финиксе»

Юдонис Хаслем считает, что дни Кевина Дюрэнта в «Санз» сочтены.

«Летом Кевина не будет в «Финиксе ».

Человек позиционирует себя отдельно от фронт-офиса. А если вы ставите себя отдельно от фронт-офиса, в конце концов это случится и с раздевалкой. Так что мы все понимаем, к чему это идет.

Я должен согласиться с Кендриком Перкинсом. У меня были колебания, но все же это был провальный проект. Это не сработало ни для фронт-офиса, ни для Кей Ди. Он разочарован. Я уверен, что и Букер разочарован. Это не сработало ни для кого. Сейчас никто не доволен ситуацией, в которой оказалась команда», – сказал бывший игрок НБА в эфире ESPN.