Юдонис Хаслем о Дюрэнте в «Санз»: «Провальный проект. Летом Кевина не будет в «Финиксе»
Юдонис Хаслем считает, что дни Кевина Дюрэнта в «Санз» сочтены.
«Летом Кевина не будет в «Финиксе».
Человек позиционирует себя отдельно от фронт-офиса. А если вы ставите себя отдельно от фронт-офиса, в конце концов это случится и с раздевалкой. Так что мы все понимаем, к чему это идет.
Я должен согласиться с Кендриком Перкинсом. У меня были колебания, но все же это был провальный проект. Это не сработало ни для фронт-офиса, ни для Кей Ди. Он разочарован. Я уверен, что и Букер разочарован. Это не сработало ни для кого. Сейчас никто не доволен ситуацией, в которой оказалась команда», – сказал бывший игрок НБА в эфире ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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