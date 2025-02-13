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Кевин Дюрэнт: «Не буду играть осторожно, буду рисковать и проявлять агрессию»

Кевин Дюрэнт объяснил свои планы на конец сезона.

Дюрэнт набрал 37 очков (15 из 22 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 5 из 5 штрафных), 5 подборов и 2 перехвата в проигранном матче с «Хьюстоном» (111:119), однако совершил 7 потерь на 9 передач.

«Не буду играть осторожно. Буду рисковать, действовать агрессивно. Иногда это выльется в потери, но игра была равной.

Особенно это относится к ситуациям с отсутствующими ключевыми игроками команды. Не собираюсь постоянно думать о том, как бы не потерять мяч, извините, болельщики «Санз». Вам придется иметь дело с моей попыткой справиться со всей этой ситуацией, стать опорой для команды.

У меня шел бросок, иногда я немного торопился, и они забирали мяч себе, но я старался. Парни со скамейки получили важные минуты, моя активность вдохновляла их, помогала им найти свою игру», – заключил Дюрэнт.

«Санз» играли ротацией из 9 человек. В матче не приняли участие звездные защитники Девин Букер и Брэдли Бил.

Новобранец команды центровой Ник Ричардс набрал 11 очков и 13 подборов. 

Центровой Бол Бол второй раз получил место в старте, в его активе 15 очков, 4 подбора и 2 блок-шота.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Кевина Дюрэнта, соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
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