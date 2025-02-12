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Девин Букер пропустит матч против «Хьюстона» из-за ушиба поясницы

Девин Букер не сможет принять участие в матче против «Хьюстона».

Атакующий защитник «Финикса» добавлен в список травмированных игроков команды с ушибом поясницы.

Также в составе «Санз» отсутствуют Брэдли Бил (растяжение большого пальца левой ноги), Грэйсон Аллен (боли в левом колене) и Коди Мартин (спортивная грыжа).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Келлана Олсона в соцсети X
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