Девин Букер пропустит матч против «Хьюстона» из-за ушиба поясницы

Девин Букер не сможет принять участие в матче против «Хьюстона».

Атакующий защитник «Финикса » добавлен в список травмированных игроков команды с ушибом поясницы. Также в составе «Санз» отсутствуют Брэдли Бил (растяжение большого пальца левой ноги), Грэйсон Аллен (боли в левом колене) и Коди Мартин (спортивная грыжа).