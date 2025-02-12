Девин Букер пропустит матч против «Хьюстона» из-за ушиба поясницы
Девин Букер не сможет принять участие в матче против «Хьюстона».
Атакующий защитник «Финикса» добавлен в список травмированных игроков команды с ушибом поясницы.
Также в составе «Санз» отсутствуют Брэдли Бил (растяжение большого пальца левой ноги), Грэйсон Аллен (боли в левом колене) и Коди Мартин (спортивная грыжа).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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