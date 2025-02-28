Дрэймонд Грин – Дюрэнту: «Раскрою секрет, мяч с твоей рекордной игры за сборную США хранится у меня»

Дрэймонд Грин хранит мяч с важной для Кевина Дюрэнта игры.

Форвард «Уорриорз» рассказал об этом во время общения с экс-одноклубником в своем подкаст-шоу.

Грин: У меня есть один секрет. Расскажу, если пообещаешь, что никак не будешь на это реагировать.

Дюрэнт: Ну ладно.

Грин: Мяч с матча, в котором ты побил рекорд США по количеству очков, хранится у меня.

Дюрэнт: Ого, зачем он тебе? Брат, ну ничего себе.

Грин: Я оставил его после той игры. Там кто-то бегал за тобой: «Кей Ди, это твой мяч». Но ты оставил его где-то лежать. Я такой: «Ему этот мяч не нужен, тогда я его сохраню». Так что он теперь у меня.

Дюрэнт: Хорошо, я знаю, что он в надежных руках.