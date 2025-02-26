Кевин Дюрэнт о переходе в «Голден Стэйт»: «Если захотите принять это решение в межсезонье, то разберемся»
Кевин Дюрэнт допустил возможность возвращения в «Голден Стэйт».
«Что касается «Уорриорз», то я не захотел сейчас переходить. Такой игрок, как я, стоит дорого. Если я перейду в вашу команду посреди сезона, это будет большим ударом для любой команды.
Я понимаю, почему вы хотели выменять меня. Очевидный факт, это бизнес. Но на мой взгляд, это не имеет смысла для обеих сторон. Когда закончится сезон, если вы захотите принять это решение в межсезонье, то мы разберемся», – сказал форвард «Финикса» в подкасте Дрэймонда Грина.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Дрэймонда Грина в соцсети X
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