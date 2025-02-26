Кевин Дюрэнт о переходе в «Голден Стэйт»: «Если захотите принять это решение в межсезонье, то разберемся»

Кевин Дюрэнт допустил возможность возвращения в «Голден Стэйт».

«Что касается «Уорриорз», то я не захотел сейчас переходить. Такой игрок, как я, стоит дорого. Если я перейду в вашу команду посреди сезона, это будет большим ударом для любой команды.

Я понимаю, почему вы хотели выменять меня. Очевидный факт, это бизнес. Но на мой взгляд, это не имеет смысла для обеих сторон. Когда закончится сезон, если вы захотите принять это решение в межсезонье, то мы разберемся», – сказал форвард «Финикса » в подкасте Дрэймонда Грина .