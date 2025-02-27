Дрэймонд Грин: «Период с 2015 по 2019 – лучшая эпоха баскетбола»

Дрэймонд Грин поделился мнением о качестве игры в разговоре с Кевином Дюрэнтом.

«Период с 2015 по 2019, по моему мнению, лучшая эпоха баскетбола. Лучшие 5 лет. Даже если есть сомнения в этом, как минимум входит в Топ-3.

Это важно, и твой приход в «Уорриорз» поднял игру настолько, что определил подобный статус эпохи. Такого уровня не удалось бы достичь без твоего перехода. Это заставило остальные команды тянуться следом», – заключил Грин .

Кевин Дюрэнт взял 2 чемпионских титула за время, проведенное в «Голден Стэйт », и дважды становился MVP финальной серии.