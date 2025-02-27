Дрэймонд Грин: «Период с 2015 по 2019 – лучшая эпоха баскетбола»
Дрэймонд Грин поделился мнением о качестве игры в разговоре с Кевином Дюрэнтом.
«Период с 2015 по 2019, по моему мнению, лучшая эпоха баскетбола. Лучшие 5 лет. Даже если есть сомнения в этом, как минимум входит в Топ-3.
Это важно, и твой приход в «Уорриорз» поднял игру настолько, что определил подобный статус эпохи. Такого уровня не удалось бы достичь без твоего перехода. Это заставило остальные команды тянуться следом», – заключил Грин.
Кевин Дюрэнт взял 2 чемпионских титула за время, проведенное в «Голден Стэйт», и дважды становился MVP финальной серии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube The Draymond Green Show
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