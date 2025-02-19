Кевин Дюрэнт об отказе от возвращения в «Уорриорз»: «Просто не хотелось быть обменянным в разгар сезона»
Кевин Дюрэнт объяснил свое нежелание возвращаться в «Уорриорз».
«Голден Стэйт» был близок к договоренности по обмену форварда с «Финиксом», но тот заявил, что выступает против такой сделки.
«Я не захотел снова становиться объектом критики? Люди все время говорят обо мне разные глупости. Причина не в этом. Просто не хотелось быть обменянным в разгар сезона.
Еще я слышал, что якобы недоволен своим периодом в «Голден Стэйт» или мне не нравится Дрэймонд. Но нет, в конечном итоге я просто не хотел никуда переезжать.
А еще мне хотелось довести дело до конца с нашей командой в Финиксе. И посмотреть, на что мы способны во второй половине сезона. Так что я рад, что я все еще остаюсь в «Санз», – заявил форвард «Финикса».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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