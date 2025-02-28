Леброн Джеймс набрал 33 очка, 17 подборов и 6 передач, «Лейкерс» одержали 4-ю победу подряд

Леброн Джеймс помог «Лейкерс» одержать 4-ю победу подряд.

Форвард «озерников» набрал 33 очка, 17 подборов и 6 передач в матче с «Миннесотой» (111:102).

За 37 минут 40-летний баскетболист реализовал 11 из 21 с игры и 7 из 10 с линии.