Леброн Джеймс набрал 33 очка, 17 подборов и 6 передач, «Лейкерс» одержали 4-ю победу подряд
Леброн Джеймс помог «Лейкерс» одержать 4-ю победу подряд.
Форвард «озерников» набрал 33 очка, 17 подборов и 6 передач в матче с «Миннесотой» (111:102).
За 37 минут 40-летний баскетболист реализовал 11 из 21 с игры и 7 из 10 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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