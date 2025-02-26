Видео
13

Наджи Маршалл показал жест «слишком маленький» Леброну Джеймсу

Наджи Маршалл показал обидный жест Леброну Джеймсу.

Форвард «Мэверикс» продемонстрировал жест «слишком маленький» после того, как лидер «Лейкерс» не смог помешать ему забросить мяч с близкой дистанции.

«Лейкерс» удалось победить со счетом 107:99, Джеймс набрал 27 очков и 12 подборов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoЛеброн Джеймс
logoНаджи Маршалл
logoЛейкерс
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс набрал 16 очков в 4-й четверти матча с «Мэверикс». В его активе 27+12+3
21сегодня, 06:09Видео
Леброн Джеймс исполнил эффектный данк с сопротивлением Дерека Лайвли
78 января, 08:44Видео
Д’Анджело Расселл, Энтони Дэвис и Леброн Джеймс набрали 82 очка на троих в победной игре с «Мавс»
1718 января 2024, 06:49Видео
Леброн Джеймс сбил с ног Кайри Ирвинга, пытаясь перехватить мяч. Защитник «Мавс» отправился в раздевалку после неудачного падения
1718 января 2024, 05:06Видео
Главные новости
Пол Джордж: «Планирую взять перерыв в подкастинге, чтобы помочь команде продвинуться к нашей цели»
1 минуту назад
Шакил О′Нил: «На месте 40-летнего Леброна я бы не хотел играть против Джейлена Грина в первом раунде»
210 минут назад
НБА. «Бостон» сыграет в гостях с «Детройтом», «Оклахома» встретится с «Бруклином» и другие матчи
639 минут назад
Кевин Дюрэнт об участии в Олимпиаде 2028 года: «Есть шанс»
140 минут назад
«Миннесота» переведет Джейлена Кларка на гарантированный контракт и подпишет Боунса Хайлэнда
153 минуты назад
«Мы тоже люди». Кайри Ирвинг беспокоится за эмоциональное состояние Луки Дончича после обмена
2сегодня, 18:43
Гилберт Аренас: «Зайон Уильямсон борется с самим собой»
3сегодня, 18:28
«Олимпиакос» в последний момент подписал Сэйбена Ли
сегодня, 17:53
Кэндис Паркер: «Шэй Гилджес-Александер – новое лицо НБА»
4сегодня, 17:42
Кевин Дюрэнт о переходе в «Голден Стэйт»: «Если захотите принять это решение в межсезонье, то разберемся»
15сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Панов о замене Заку Нуталлу: «Варианты есть всегда»
26 минут назад
Андреас Пистиолис: «Баскетбол в России достаточно популярен»
1сегодня, 17:13
Айзейя Вонг стал игроком «Жальгириса»
сегодня, 16:10
Зак Нуталл покинул «Пари НН» и продолжит карьеру в Китае
2сегодня, 15:05
Чус Матео: «Деннис Смит попытался набрать форму после долгого перерыва. Его нельзя обвинять в непрофессионализме»
сегодня, 14:26
Хуан Нуньес может пропустить остаток сезона из-за травмы колена
сегодня, 14:18
«Рокетс» не планируют выпускать Коди Зеллера на площадку в этом сезоне
сегодня, 11:11
«Новый Орлеан» заключит полноценный контракт с Брэндоном Бостоном
1сегодня, 10:39
Владимир Пономарев: «Футбол — самый популярный вид спорта в России. На втором месте – баскетбол»
4вчера, 21:10
Кевин Пантер: «Определенно хотел бы продлить контракт с «Барселоной»
вчера, 18:27