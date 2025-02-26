Наджи Маршалл показал жест «слишком маленький» Леброну Джеймсу
Наджи Маршалл показал обидный жест Леброну Джеймсу.
Форвард «Мэверикс» продемонстрировал жест «слишком маленький» после того, как лидер «Лейкерс» не смог помешать ему забросить мяч с близкой дистанции.
«Лейкерс» удалось победить со счетом 107:99, Джеймс набрал 27 очков и 12 подборов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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