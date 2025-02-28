Яннис Адетокумбо набрал 28 очков и рекордные для себя в сезоне 19 подборов в победном матче с «Денвером»
Яннис Адетокумбо оформил 40-й дабл-дабл в сезоне.
Форвард «Милуоки» набрал 28 очков, 7 передач и рекордные для себя в сезоне 19 подборов в победном матче с «Денвером» (121:112).
За 33 минуты грек реализовал 11 из 23 с игры и 5 из 8 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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