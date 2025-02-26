Амен Томпсон был удален за грубый фол на Яннисе Адетокумбо
Амен Томпсон заработал удаление в матче с «Бакс».
Форвард «Хьюстона» получил неспортивный фол второй степени за грубое нарушение на лидере «Милуоки» Яннисе Адетокумбо.
«Рокетс» удалось выиграть матч со счетом 100:97.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости