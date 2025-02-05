Никола Йокич и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки НБА в январе

НБА назвала лучших игроков на Западе и Востоке по итогам января.

Центровой «Денвера » Никола Йокич и форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо признаны игроками месяца в своих конференциях.

В среднем за игру Йокич набирал 27,0 очка, 12,8 подбора, 11,4 передачи и 1,9 перехвата в 14 матчах второго месяца зимы. Трехкратный MVP лиги помог «Наггетс» добиться результата 10-4

Адетокумбо набирал 30,5 очка, 13,2 подбора и 5,7 передачи в среднем за встречу, реализуя 60% с игры, что помогло «Бакс» завершить месяц с показателем 9-6.