Никола Йокич и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки НБА в январе
НБА назвала лучших игроков на Западе и Востоке по итогам января.
Центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо признаны игроками месяца в своих конференциях.
В среднем за игру Йокич набирал 27,0 очка, 12,8 подбора, 11,4 передачи и 1,9 перехвата в 14 матчах второго месяца зимы. Трехкратный MVP лиги помог «Наггетс» добиться результата 10-4
Адетокумбо набирал 30,5 очка, 13,2 подбора и 5,7 передачи в среднем за встречу, реализуя 60% с игры, что помогло «Бакс» завершить месяц с показателем 9-6.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
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