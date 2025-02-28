Зайон Уильямсон оформил первый трипл-дабл в карьере – 27+10+11 в победной игре с «Санз»

Зайону Уильямсону покорилось важное статистическое достижение.

Форвард «Нового Орлеана» в четверг оформил первый трипл-дабл в карьере – 27 очков, 10 подборов и 11 передач в победном матче с «Финиксом » (124:116).

За 31 минуту Зайон реализовал 13 из 17 с игры.