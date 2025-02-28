Зайон Уильямсон оформил первый трипл-дабл в карьере – 27+10+11 в победной игре с «Санз»
Зайону Уильямсону покорилось важное статистическое достижение.
Форвард «Нового Орлеана» в четверг оформил первый трипл-дабл в карьере – 27 очков, 10 подборов и 11 передач в победном матче с «Финиксом» (124:116).
За 31 минуту Зайон реализовал 13 из 17 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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