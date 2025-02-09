Зайон Уильямсон набрал 40 очков при 76% с игры за 27 минут
Зайон Уильямсон отличился эффективностью во встрече с «Кингз».
Форвард «Нового Орлеана» набрал 40 очков при 76% с игры (16/21) за 27 минут в проигранной встрече (118:123).
В активе Зайона также 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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