Зайон Уильямсон набрал 40 очков при 76% с игры за 27 минут

Зайон Уильямсон отличился эффективностью во встрече с «Кингз».

Форвард «Нового Орлеана» набрал 40 очков при 76% с игры (16/21) за 27 минут в проигранной встрече (118:123).

В активе Зайона также 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата.