Никола Йокич и Майкл Портер набрали 77 очков на двоих в победной встрече с «Пеликанс»
Никола Йокич и Майкл Портер помогли «Денверу» одержать домашнюю победу.
«Наггетс» 2-й раз за 3 дня обыграли «Новый Орлеан» – 144:119.
Форвард Майкл Портер повторил рекорд карьеры, набрав 39 очков при 16 точных из 23 бросков с игры, 5 из 9 трехочковых и 2 из 2 штрафных. Игрок добавил 12 подборов, 4 передачи и 3 перехвата к своей статистической линейке.
Сербский центровой был близок к очередному трипл-даблу. На его счету 38 очков, 10 передач и 8 подборов. Йокич реализовал 15 из 28 бросков с игры, 5 из 13 трехочковых и 3 из 3 штрафных.
Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон набрал 28 очков, 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата при 11 из 19 с игры за 27 минут на площадке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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