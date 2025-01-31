Зайон Уильямсон: «Пеликанс» все посчитали и решили, что я не должен играть два дня подряд. Но сам-то я могу!»
Зайон Уильямсон прокомментировал важное решение «Нового Орлеана».
По словам звездного форварда, «Пеликанс» не рассчитывают на успешное завершение сезона и решили разгрузить его во время бэк-ту-бэков.
«Позвольте мне прояснить одну вещь. Если бы мне дали играть два дня подряд, я бы это делал. Физически? Да, я вполне могу это делать. Но я же работаю на «Пеликанс». Они все посчитали и решили, что я не должен играть два дня подряд, что так правильно. Если они так думают, то я в этом с командой. Но сам-то я могу играть!», – заявил Уильямсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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