Митчелл Робинсон может вернуться в строй в пятницу или воскресенье

Митчелл Робинсон может дебютировать в этом сезоне в эти выходные.

Ожидается, что центровой «Нью-Йорка» вернется в состав команды в матче против «Мемфиса» в пятницу или в матче против «Майами» в воскресенье.

Все зависит от того, как Робинсон себя чувствует после тренировок. Вероятно, ему придется провести еще несколько тренировок, прежде чем его допустят к игре.

Центровой «Нью-Йорка » не играет с тех пор, как в мае прошлого года перенес операцию на стопе.