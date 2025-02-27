Митчелл Робинсон может вернуться в строй в пятницу или воскресенье
Митчелл Робинсон может дебютировать в этом сезоне в эти выходные.
Ожидается, что центровой «Нью-Йорка» вернется в состав команды в матче против «Мемфиса» в пятницу или в матче против «Майами» в воскресенье.
Все зависит от того, как Робинсон себя чувствует после тренировок. Вероятно, ему придется провести еще несколько тренировок, прежде чем его допустят к игре.
Центровой «Нью-Йорка» не играет с тех пор, как в мае прошлого года перенес операцию на стопе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SportsNet New York
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