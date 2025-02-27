Центровой Ариэль Хукпорти впервые вышел в стартовом составе «Никс» и выбыл с травмой колена

Ариэль Хукпорти заменил Карла-Энтони Таунса в стартовой пятерке.

22-летний новичок, выбранный 58-м на драфте-2024 НБА, получил позицию стартового центрового из-за проблем Таунса с левым коленом.

Хукпорти вышел на 16 минут, набрав 8 очков, 2 подбора и 1 блок-шот и выбыл из состава с растяжением связок колена.

Прешес Ачиува отыграл 31 минуту на позиции центрового со скамейки. На его счету 7 очков, 6 подборов, 2 передачи и 4 блок-шота.

«Горжусь тем, как Хукпорти входит в игру и оказывает влияние. Он многому научился за короткий срок. Очень воодушевлены его выступлением», – заявил разыгрывающий Джейлен Брансон.

Клуб пока не уточнил состояние игрока.