Инсайдер Джейк Фишер: «Нью-Йорк» был готов отдать все драфт-пики за Джоэла Эмбиида»
«Никс» были готовы обменять все пики на Джоэла Эмбиида.
«Когда-то давно «Филадельфия» могла заполучить все драфт-пики «Нью-Йорка», прежде чем тот раскошелился на Микэла Бриджеса и Карла-Энтони Таунса.
Согласно источникам, «Никс» всегда были принципиальным соперником, и руководители «Сиксерс» знали, что «Никс» ждут, чтобы наброситься, если Эмбиид когда-нибудь выйдет на рынок обменов», – пишет инсайдер Джейк Фишер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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