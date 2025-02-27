Инсайдер Джейк Фишер: «Нью-Йорк» был готов отдать все драфт-пики за Джоэла Эмбиида»

«Никс» были готовы обменять все пики на Джоэла Эмбиида.

«Когда-то давно «Филадельфия » могла заполучить все драфт-пики «Нью-Йорка », прежде чем тот раскошелился на Микэла Бриджеса и Карла-Энтони Таунса.

Согласно источникам, «Никс» всегда были принципиальным соперником, и руководители «Сиксерс» знали, что «Никс» ждут, чтобы наброситься, если Эмбиид когда-нибудь выйдет на рынок обменов», – пишет инсайдер Джейк Фишер.