Стивен Эй Смит: «Джей Би Бикерстафф – лучший тренер года»
«Я назвал Джей Джей Редика кандидатом на награду «Лучший тренер года». Я не говорил, что он лучший тренер года. Джей Би Бикерстафф — тренер года.
Я в шоке от того, что делает «Детройт». Я очень рад за Малика Бизли. Кейд Каннингем в среднем набирает более 25 очков за матч и делает более 9 передач. Этот парень – особенный.
«Пистонс» идут на 6-м месте в Восточной конференции, они избегут турнира плей-ин, спустя всего год после результата 14-68 и серии из 28 поражений подряд в прошлом сезоне.
И я хочу назвать одно имя, которое почти никогда не упоминается. Это имя Трой Уивер. Он бывший ассистент генерального менеджера «Оклахомы» и управлял делами в «Детройте», пока его не отпустили. Он набирал этот состав. Он набирал этих игроков», – заявил эксперт ESPN.
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