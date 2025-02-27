Стивен Эй Смит: «Джей Би Бикерстафф – лучший тренер года»

Стивен Эй Смит высказался об успехе «Детройта» в этом сезоне.

«Я назвал Джей Джей Редика кандидатом на награду «Лучший тренер года». Я не говорил, что он лучший тренер года. Джей Би Бикерстафф — тренер года.

Я в шоке от того, что делает «Детройт». Я очень рад за Малика Бизли . Кейд Каннингем в среднем набирает более 25 очков за матч и делает более 9 передач. Этот парень – особенный.

«Пистонс» идут на 6-м месте в Восточной конференции, они избегут турнира плей-ин, спустя всего год после результата 14-68 и серии из 28 поражений подряд в прошлом сезоне.

И я хочу назвать одно имя, которое почти никогда не упоминается. Это имя Трой Уивер. Он бывший ассистент генерального менеджера «Оклахомы» и управлял делами в «Детройте », пока его не отпустили. Он набирал этот состав. Он набирал этих игроков», – заявил эксперт ESPN.