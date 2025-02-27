НБА. 26 очков Бизли помогли «Детройту» обыграть «Бостон», «Оклахома» справилась с «Бруклином» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

Действующий чемпион «Бостон » уступил в гостях «Детройту », Малик Бизли набрал 26 очков со скамейки. «Оклахома» на выезде справилась с «Бруклином ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.