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  • НБА. 26 очков Бизли помогли «Детройту» обыграть «Бостон», «Оклахома» справилась с «Бруклином» и другие результаты
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НБА. 26 очков Бизли помогли «Детройту» обыграть «Бостон», «Оклахома» справилась с «Бруклином» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

Действующий чемпион «Бостон» уступил в гостях «Детройту», Малик Бизли набрал 26 очков со скамейки. «Оклахома» на выезде справилась с «Бруклином».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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