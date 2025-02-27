Кейд Каннингем: «Городу нужны титулы»
Кейд Каннингем порадовался 8-й победе «Детройта» подряд.
«Пистонс» крупно обыграли действующих чемпионов «Селтикс» на домашней арене (117:97). Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (21 + 11 передач).
«Это то, что нам было нужно. Мы все время говорили о том, чтобы возродить команду.
Увидеть нечто подобное уже очень здорово, я рад за Детройт. Но я не удовлетворен. Впереди еще много работы. Наши болельщики хотят увидеть гораздо больше. Городу нужны титулы. Мы постепенно движемся к этому, отличное начало», – заявил разыгрывающий.
Каннингем попал на первый в карьере Матч всех звезд в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ханта Паттерсона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости