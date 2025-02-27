Кейд Каннингем: «Городу нужны титулы»

Кейд Каннингем порадовался 8-й победе «Детройта» подряд.

«Пистонс» крупно обыграли действующих чемпионов «Селтикс» на домашней арене (117:97). Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (21 + 11 передач).

«Это то, что нам было нужно. Мы все время говорили о том, чтобы возродить команду.

Увидеть нечто подобное уже очень здорово, я рад за Детройт. Но я не удовлетворен. Впереди еще много работы. Наши болельщики хотят увидеть гораздо больше. Городу нужны титулы. Мы постепенно движемся к этому, отличное начало», – заявил разыгрывающий.

Каннингем попал на первый в карьере Матч всех звезд в этом сезоне.