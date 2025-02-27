Кейд Каннингем (21+11) и Малик Бизли (26) помогли «Детройту» одержать 8-ю победу подряд в игре с «Бостоном»
«Пистонс» дома справились с «Селтикс» (117:97).
Ключевыми игроками матча стали защитники Кейд Каннингем и Малик Бизли.
Каннингем оформил дабл-дабл – 21 очко и 11 передач. Разыгрывающий реализовал 9 из 21 броска с игры и 1 из 4 из-за дуги.
Бизли набрал 26 очков, 5 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот за 22 минуты со скамейки. Защитник реализовал 10 из 15 бросков с игры и 6 из 11 трехочковых.
Со стороны соперника выделился форвард Джейсон Тейтум. В его активе 27 очков, 6 подборов и 3 передачи.
Победа стала 8-й подряд для «Пистонс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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