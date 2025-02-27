Кейд Каннингем (21+11) и Малик Бизли (26) помогли «Детройту» одержать 8-ю победу подряд в игре с «Бостоном»

«Пистонс» дома справились с «Селтикс» (117:97).

Ключевыми игроками матча стали защитники Кейд Каннингем и Малик Бизли .

Каннингем оформил дабл-дабл – 21 очко и 11 передач. Разыгрывающий реализовал 9 из 21 броска с игры и 1 из 4 из-за дуги.

Бизли набрал 26 очков, 5 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот за 22 минуты со скамейки. Защитник реализовал 10 из 15 бросков с игры и 6 из 11 трехочковых.

Со стороны соперника выделился форвард Джейсон Тейтум . В его активе 27 очков, 6 подборов и 3 передачи.

Победа стала 8-й подряд для «Пистонс».