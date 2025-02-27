Джоэлу Эмбииду приходится регулярно делать инъекции в левое колено, чтобы играть
Джоэ Эмбиид не может играть без инъекций в колено.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«Сиксерс» продолжают оценивать и консультироваться врачами и специалистами по поводу проблемного левого колена Джоэла Эмбиида. В результате он пропустил матч против «Никс».
Его статус на оставшуюся часть сезона и, безусловно, на следующие несколько матчей находится под большим вопросом. Обсуждаются все возможные варианты. Как мне сказали, в этом сезоне Джоэл Эмбиид играет благодаря регулярным и частым инъекциям в левое колено.
«Сиксерс» предстоит принять лучшее раумное решение, потому что, как дело обстоит сейчас, Джоэл Эмбиид просто не может так продолжать», – сказал Чарания.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
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