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Джоэл Эмбиид может перенести операцию по замене мениска

Джоэл Эмбиид может пойти на серьезную операцию.

Согласно сообщению The Philadelphia Inquirer, центровой «Сиксерс» может перенести операцию по замене мениска или операцию, при которой врачи ломают кость в бедре, чтобы выровнять сустав и снять давление.

«Тот же игрок «Сиксерс», который сделал «перелом орбитальной кости» и «перелом ладьевидной кости» распространенными фразами в спортивном лексиконе «Филадельфии», вскоре может добавить еще одну: замена мениска, лучевая терапия с низкой дозой или даже зловеще звучащая остеотомия, при которой врачи ломают кость в бедре, чтобы выровнять сустав и снять давление.

Один источник назвал этим процедуры «радикальными» в свете обычной травмы и операции, которая привела Эмбиида к этому моменту. По какой-то причине то, что должно было стать обычной реабилитацией и обычным возвращением в строй, пошло ужасно неправильно», – пишет The Philadelphia Inquirer.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Philadelphia Inquirer
logoДжоэл Эмбиид
травмы
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