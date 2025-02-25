Джоэл Эмбиид может перенести операцию по замене мениска
Согласно сообщению The Philadelphia Inquirer, центровой «Сиксерс» может перенести операцию по замене мениска или операцию, при которой врачи ломают кость в бедре, чтобы выровнять сустав и снять давление.
«Тот же игрок «Сиксерс», который сделал «перелом орбитальной кости» и «перелом ладьевидной кости» распространенными фразами в спортивном лексиконе «Филадельфии», вскоре может добавить еще одну: замена мениска, лучевая терапия с низкой дозой или даже зловеще звучащая остеотомия, при которой врачи ломают кость в бедре, чтобы выровнять сустав и снять давление.
Один источник назвал этим процедуры «радикальными» в свете обычной травмы и операции, которая привела Эмбиида к этому моменту. По какой-то причине то, что должно было стать обычной реабилитацией и обычным возвращением в строй, пошло ужасно неправильно», – пишет The Philadelphia Inquirer.
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