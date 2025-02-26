Тео Пинсон: «Джоэл Эмбиид должен пропустить остаток сезона»
Тео Пинсон считает, что Джоэл Эмбиид должен пропустить остаток сезона.
«Сиксерс» должны вывести Джоэла Эмбиида из игры, потому что в конечном итоге им придется пройти самый сложный путь, чтобы попасть в плей-офф.
Они должны будут выиграть первый матч плей-ин, затем выиграть еще один матч, после чего они должны будут сыграть серию из семи матчей. Против «Кавальерс», – отметил бывший игрок «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run Your Race
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости