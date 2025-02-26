Тео Пинсон: «Джоэл Эмбиид должен пропустить остаток сезона»

Тео Пинсон считает, что Джоэл Эмбиид должен пропустить остаток сезона.

«Сиксерс» должны вывести Джоэла Эмбиида из игры, потому что в конечном итоге им придется пройти самый сложный путь, чтобы попасть в плей-офф.

Они должны будут выиграть первый матч плей-ин, затем выиграть еще один матч, после чего они должны будут сыграть серию из семи матчей. Против «Кавальерс», – отметил бывший игрок «Далласа».