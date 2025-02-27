Ольга Фролкина: «Вижу, как прогрессирует Олаири Косу от года к году»

Ольга Фролкина затруднилась выбрать сильнейшую баскетболистку в Премьер-лиге.

«На самом деле вопрос очень тяжелый. На площадке пять позиций, и на каждой есть отличные игроки. Как определить из них сильнейшего? У меня сразу миллион кандидатов в голове, нельзя же всех назвать?

Например, мы последний матч проводили против УГМК, и мне было очень интересно противостоять Йоване Ногич, раньше никогда с ней не сталкивалась. Очень нравится молодая Олаири Косу — мы играли с ней еще в «Динамо», и я вижу, как она прогрессирует от года к году. Маша Крымова из МБА-МГУСиТ — всегда мой фаворит. Еще там есть такой игрок — Евгения Фролкина.

В новосибирском «Динамо» в нынешнем сезоне отлично выглядит Алия Мазик, все личные рекорды побила. И у нас в команде все девчонки хорошие. И как люди вообще выбирают символические пятерки?» — сказала олимпийский призер Токио.

Форвард УГМК и сборной России Анастасия Олаири Косу заявила, что выставит свою кандидатуру на драфт женской НБА.