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Анастасия Логунова: «Анастасия Косу способна заиграть в женской НБА»

Анастасия Логунова высоко оценила перспективы Анастасии Косу на драфте WNBA.

— Пару дней назад прошла новость о том, что Анастасия Олаири Косу может выставить свою кандидатуру на драфт женской НБА. У нее есть шансы быть выбранной?

— Я очень рада самой этой новости. Уверена, что Косу может себя попробовать и способна заиграть в этой лиге. Ее физическая форма очень пригодится в том уровне доступа, какой есть в WNBA. За три года в Екатеринбурге она постоянно растет, выбивает свои минуты при очень сильной конкуренции.

— А что может сыграть против нее?

— У нее, к сожалению, нет стабильного дальнего броска. Но и без него она хорошо себя чувствует. Она может многое другое. Думаю, что у нее не будет проблем.

— А кто из других наших баскетболисток мог бы заинтересовать клубы WNBA?

— Я не вижу других, к сожалению. Можем рассмотреть, допустим, Яну Эльберг. Но ей надо себя показывать в большей конкуренции. А время идет. Больше не могу назвать никого из молодых, так как у них нет таких условий для роста, как у Косу. Это точно, — сказала форвард «Ники» и сборной России.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Анастасия Косу
logoАнастасия Логунова
Ника жен
logoсборная России жен
logoженская НБА
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