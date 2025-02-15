Владимир Дячок: «Пока наши девчонки в женской НБА выигрывают. Может, после мужского драфта счет сравняется»

Владимир Дячок ожидает, что вскоре в НБА появятся российские представители.

Мария Клюндикова возвращается в женскую НБА, на драфт выставляется Анастасия Олаири Косу.

На попадание в мужскую НБА претендуют Егор Демин и Влад Голдин .

«Новость про Марию очень приятная для всех любителей баскетбола, особенно женского. Если все пройдет так, как мы надеемся, то два наших игрока окажутся в женской НБА.

Видел Марию в финальном матче Кубка России, где она выглядела неоспоримым лидером. Уверен, что она и ее окружение понимают, какие усилия придется приложить, чтобы закрепиться в составе звездной команды из Лос‑Анджелеса.

Хотелось бы, чтобы наши ребята сравняли счет с нашими девчонками. Пока девчонки в женской НБА выигрывают. Может, после драфта сравняется счет», – сказал Дячок .