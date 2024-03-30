Нина Глонти – MVP регулярного чемпионата женской Премьер-лиги

Нина Глонти признана MVP регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Форвард МБА сыграла во всех 30 матчах команды в регулярке, набирая в среднем 11,2 очка, делая 7,5 подбора, 3,4 передачи, 0,6 перехвата и 0,6 блок-шота.

заняла пятое место в лиге по подборам, восьмое по передачам и третье по коэффициенту полезности (16,7 балла), уступив только Юник Томпсон из «Надежды» (17,5) и Шианне Тэйлор из новосибирского «Динамо» (16,9). Кроме того, она стала шестой по реализации двухочковых бросков (55,5 процента), восьмой по точности трехочковых (40,7) и лучше всех исполняла штрафные (91,7 процента – 33 из 36).

В символическую пятерку регулярного чемпионата вошли Мария Крымова (МБА), Анна Кузнецова («Спарта энд К»), Александра Штанько («Динамо», Курск), Эшли Беверли («Надежда») и (УГМК).