Нина Глонти – MVP регулярного чемпионата женской Премьер-лиги

Теги чемпионат России жен Нина Глонти МБА жен Анастасия Косу Александра Штанько Баскетбол

Нина Глонти признана MVP регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Форвард МБА сыграла во всех 30 матчах команды в регулярке, набирая в среднем 11,2 очка, делая 7,5 подбора, 3,4 передачи, 0,6 перехвата и 0,6 блок-шота.

Глонти заняла пятое место в лиге по подборам, восьмое по передачам и третье по коэффициенту полезности (16,7 балла), уступив только Юник Томпсон из «Надежды» (17,5) и Шианне Тэйлор из новосибирского «Динамо» (16,9). Кроме того, она стала шестой по реализации двухочковых бросков (55,5 процента), восьмой по точности трехочковых (40,7) и лучше всех исполняла штрафные (91,7 процента – 33 из 36).

В символическую пятерку регулярного чемпионата вошли Мария Крымова (МБА), Анна Кузнецова («Спарта энд К»), Александра Штанько («Динамо», Курск), Эшли Беверли («Надежда») и Анастасия Косу (УГМК).

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1 комментарий
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Погуглил её, оказывается, её дисквалификацировали за кокаин ещё до того, как Курбанов сделал это мейнстримом. 👍

По сабжу, не совсем понял, как у них там определяют мвп. Стата вроде не впечатляет, места в рейтингах тоже. Видимо, главное - хорошо бросать штрафные.
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