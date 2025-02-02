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«Надеюсь, что Бог мне поможет». Анастасия Олаири Косу выставит свою кандидатуру на драфт WNBA

Анастасия Олаири Косу заявила, что выставит свою кандидатуру на драфт WNBA.

«В первую очередь, это моя мечта — попробовать свои силы в WNBA, поиграть за рубежом.

Конечно, я следила за своим драфт-классом, смотрела, кто примерно будет выставляться, но не могу загадывать, под каким номером меня выберут. Конечно, хочется быть выбранной как можно выше, но тут как судьба распорядится.

Я желаю себе большой удачи и надеюсь, что Бог мне поможет», – сказала форвард УГМК и сборной России.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Анастасия Косу
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logoженская НБА
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