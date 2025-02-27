«Баскония» отправила Усмана Ндиайе в аренду в «Гранаду»

Усман Ндиайе отдан в аренду в «Гранаду».

Сенегальский центровой «Басконии» (20 лет, 211 см) присоединился к «Гранаде» на правах аренды. Игрок может дебютировать за свою новую команду в субботу в матче против «Мурсии».

Ндиайе сыграл в общей сложности 20 матчей в ACB, 13 за «Паленсию» в прошлом сезоне и 7 за «Басконию».