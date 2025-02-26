Хуан Нуньес может пропустить остаток сезона из-за травмы колена
Хуан Нуньес выбыл на длительный срок с травмой колена.
«Барселона» объявила, что разыгрывающий защитник Хуан Нуньес пропустит предстоящий матч 27-го тура Евролиги против мадридского «Реала» из-за травмы колена.
По данным клуба, у Нуньеса воспаление внешнего мениска правого колена. Игрок пройдет повторное обследование через две недели.
Главный тренер «Барсы» Жоан Пеньярройя, общаясь с прессой перед матчем, сообщил, что Нуньес может пропустить остаток сезона из-за травмы.
Нуньес в среднем набирает 5,0 очка, 2,5 подбора и 3,4 передачи в этом сезоне Евролиги. «Барса» занимает девятое место в турнирной таблице с результатом 14-12.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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