Кевин Пантер: «Определенно хотел бы продлить контракт с «Барселоной»
Кевин Пантер выразил желание продлить контракт с «Барселоной».
«Определенно да. Я думал об этом и задавал себе некоторые вопросы. Но определенно, на 100 процентов, я бы хотел продлить контракт с «Барселоной».
До моего седьмого сезона в Европе я каждое лето думал о том, как попасть в НБА. Я не мог с этим смириться. Теперь, в свой девятый сезон, я к этому привык. Ничего не поделаешь», – сказал атакующий защитник «Барселоны».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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