Кевин Пантер: «Определенно хотел бы продлить контракт с «Барселоной»

Кевин Пантер выразил желание продлить контракт с «Барселоной».

«Определенно да. Я думал об этом и задавал себе некоторые вопросы. Но определенно, на 100 процентов, я бы хотел продлить контракт с «Барселоной».

До моего седьмого сезона в Европе я каждое лето думал о том, как попасть в НБА. Я не мог с этим смириться. Теперь, в свой девятый сезон, я к этому привык. Ничего не поделаешь», – сказал атакующий защитник «Барселоны».