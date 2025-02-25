0

Испанский тренер приговорен к 13,5 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней

В Испании тренера посадили за сексуальное насилие над несовершеннолетней.

Марио Лопес, бывший главный тренер женской испанской команды «Герника» и различных низших категорий национальной сборной, был приговорен к тринадцати с половиной годам тюремного заключения за неоднократное совершение сексуального насилия над одной из своих баскетболисток, когда та была несовершеннолетней, сообщает AS.

Инциденты произошли в 1998 году, когда жертве было всего 13 лет, а Лопесу — 31 год.

В постановлении суда упоминается около пятидесяти встреч, во время которых «имели место множественные сексуальные действия, частота и интенсивность которых возрастала».

Лопес обвиняется в использовании своей осведомленности о семейной и личной жизни жертвы. В заключении говорится, что Лопес воспользовался своим положением тренера и страхом, который несовершеннолетняя испытывала по отношению к нему.

Во время предполагаемых инцидентов жертва училась и играла в баскетбол в школе Альенде Салазара, где ее тренировал Лопес. Он также был ее тренером в «Гернике», где он провел более 25 лет, тренируя различные женские команды, включая категории U-16, U-18 и U-19.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: AS
происшествия
logoчемпионат Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лавар Болл после операции опубликовал видео с рэпом
722 февраля, 20:20Видео
Несколько игроков сборной Франции подверглись расистским оскорблениям в Хорватии
22 февраля, 13:41
В середине 1-й четверти матча «Орландо» – «Мемфис» на площадке по ошибке появился Микки Маус
322 февраля, 08:59Видео
Юрист Екатерина Гордон: «Родственники погибшего Тиммы подадут заявление о вступлении в наследство»
122 февраля, 07:28
«Это была долгая борьба». Дисквалификация Бобби Портиса находилась на рассмотрении с конца ноября
321 февраля, 15:59
Главные новости
Шакил О′Нил: «На месте 40-летнего Леброна я бы не хотел играть против Джейлена Грина в первом раунде»
17 минут назад
НБА. «Бостон» сыграет в гостях с «Детройтом», «Оклахома» встретится с «Бруклином» и другие матчи
636 минут назад
Кевин Дюрэнт об участии в Олимпиаде 2028 года: «Есть шанс»
137 минут назад
«Миннесота» переведет Джейлена Кларка на гарантированный контракт и подпишет Боунса Хайлэнда
150 минут назад
«Мы тоже люди». Кайри Ирвинг беспокоится за эмоциональное состояние Луки Дончича после обмена
1сегодня, 18:43
Гилберт Аренас: «Зайон Уильямсон борется с самим собой»
3сегодня, 18:28
«Олимпиакос» в последний момент подписал Сэйбена Ли
сегодня, 17:53
Кэндис Паркер: «Шэй Гилджес-Александер – новое лицо НБА»
4сегодня, 17:42
Кевин Дюрэнт о переходе в «Голден Стэйт»: «Если захотите принять это решение в межсезонье, то разберемся»
15сегодня, 17:30
Инсайдер Йован Буха: «Не думаю, что Леброн Джеймс согласится на сокращение зарплаты»
4сегодня, 16:58
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Панов о замене Заку Нуталлу: «Варианты есть всегда»
23 минуты назад
Андреас Пистиолис: «Баскетбол в России достаточно популярен»
1сегодня, 17:13
Айзейя Вонг стал игроком «Жальгириса»
сегодня, 16:10
Зак Нуталл покинул «Пари НН» и продолжит карьеру в Китае
2сегодня, 15:05
Чус Матео: «Деннис Смит попытался набрать форму после долгого перерыва. Его нельзя обвинять в непрофессионализме»
сегодня, 14:26
Хуан Нуньес может пропустить остаток сезона из-за травмы колена
сегодня, 14:18
«Рокетс» не планируют выпускать Коди Зеллера на площадку в этом сезоне
сегодня, 11:11
«Новый Орлеан» заключит полноценный контракт с Брэндоном Бостоном
1сегодня, 10:39
Владимир Пономарев: «Футбол — самый популярный вид спорта в России. На втором месте – баскетбол»
4вчера, 21:10
Кевин Пантер: «Определенно хотел бы продлить контракт с «Барселоной»
вчера, 18:27