Испанский тренер приговорен к 13,5 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней

В Испании тренера посадили за сексуальное насилие над несовершеннолетней.

Марио Лопес, бывший главный тренер женской испанской команды «Герника» и различных низших категорий национальной сборной, был приговорен к тринадцати с половиной годам тюремного заключения за неоднократное совершение сексуального насилия над одной из своих баскетболисток, когда та была несовершеннолетней, сообщает AS.

Инциденты произошли в 1998 году, когда жертве было всего 13 лет, а Лопесу — 31 год.

В постановлении суда упоминается около пятидесяти встреч, во время которых «имели место множественные сексуальные действия, частота и интенсивность которых возрастала».

Лопес обвиняется в использовании своей осведомленности о семейной и личной жизни жертвы. В заключении говорится, что Лопес воспользовался своим положением тренера и страхом, который несовершеннолетняя испытывала по отношению к нему.

Во время предполагаемых инцидентов жертва училась и играла в баскетбол в школе Альенде Салазара, где ее тренировал Лопес. Он также был ее тренером в «Гернике», где он провел более 25 лет, тренируя различные женские команды, включая категории U-16, U-18 и U-19.