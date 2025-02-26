Чус Матео: «Деннис Смит попытался набрать форму после долгого перерыва. Его нельзя обвинять в непрофессионализме»
Чус Матео подтвердил уход Денниса Смита из «Реала».
«У нас в команде 14 игроков, этого достаточно, чтобы провести концовку сезона.
Деннис Смит пришел в трудный для нас момент. Он попытался набрать форму после долгого перерыва. Его нельзя обвинять в непрофессионализме. Он решил пойти другим путем. Этого игрока больше нет с нами», – заявил главный тренер «Реала».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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