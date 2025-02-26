Чус Матео: «Деннис Смит попытался набрать форму после долгого перерыва. Его нельзя обвинять в непрофессионализме»

Чус Матео подтвердил уход Денниса Смита из «Реала».

«У нас в команде 14 игроков, этого достаточно, чтобы провести концовку сезона.

Деннис Смит пришел в трудный для нас момент. Он попытался набрать форму после долгого перерыва. Его нельзя обвинять в непрофессионализме. Он решил пойти другим путем. Этого игрока больше нет с нами», – заявил главный тренер «Реала ».