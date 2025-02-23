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Митчелл Робинсон может дебютировать в сезоне на следующей неделе

Митчелл Робинсон надеется дебютировать в этом сезоне на следующей неделе.

Центровой «Нью-Йорка» не играет с тех пор, как в мае прошлого года перенес операцию на стопе.

Четыре дня назад сообщалось, что Робинсон получил разрешение врачей на контактные тренировки 5 на 5.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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