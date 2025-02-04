«Никс» интересуются Йонасом Валанчюнасом, Гершоном Ябуселе и Даниэлем Тайсом
Команда всерьез нацелена на приобретение «большого» до дедлайна.
Среди приоритетных целей «Никс» называются центровые Йонас Валанчюнас («Вашингтон») и Даниэль Тайс («Новый Орлеан») и форвард Гершон Ябуселе («Филадельфия»).
На рынке «больших» команде придется соревноваться в первую очередь с «Лейкерс», а также с «Денвером», который активно изучает возможности в плане усиления передней линии.
Позитивным моментом для команды является прогресс в восстановлении центрового Митчелла Робинсона, который смог сохранить форму и игровой вес. Баскетболисту разрешены тренировки в полный контакт, но осталось еще несколько недель до возвращения в ротацию. По информации источника, обмен игрока вряд ли способен на данный момент принести клубу существенные активы.
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