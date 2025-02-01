Митчелл Робинсон еще не допущен к тренировкам с полным контактом

Митчелл Робинсон не участвует в контактнах тренировках.

Центровой «Нью-Йорка» до сих пор не получил разрешение врачей на участие в тренировках с полным контактом. Робинсон не играет с тех пор, как в мае прошлого года перенес операцию на стопе.

Сообщается, что «Никс» готовы обменять Робинсона в другую команду.

Также сообщается, что центровой команды Джерико Симс, скорее всего, будет обменян до дедлайна, а «Никс» получат взамен пики второго раунда.