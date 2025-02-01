Митчелл Робинсон еще не допущен к тренировкам с полным контактом
Митчелл Робинсон не участвует в контактнах тренировках.
Центровой «Нью-Йорка» до сих пор не получил разрешение врачей на участие в тренировках с полным контактом. Робинсон не играет с тех пор, как в мае прошлого года перенес операцию на стопе.
Сообщается, что «Никс» готовы обменять Робинсона в другую команду.
Также сообщается, что центровой команды Джерико Симс, скорее всего, будет обменян до дедлайна, а «Никс» получат взамен пики второго раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Knicks Videos в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем