Митчелл Робинсон получил разрешение на контактные тренировки 5 на 5

Митчелл Робинсон близок к возвращению в строй.

По словам главного тренера «Нью-Йорка » Тома Тибодо , центровой получил разрешение врачей на контактные тренировки 5 на 5.

Робинсон не играет с тех пор, как в мае прошлого года перенес операцию на стопе.