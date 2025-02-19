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Митчелл Робинсон получил разрешение на контактные тренировки 5 на 5

Митчелл Робинсон близок к возвращению в строй.

По словам главного тренера «Нью-Йорка» Тома Тибодо, центровой получил разрешение врачей на контактные тренировки 5 на 5.

Робинсон не играет с тех пор, как в мае прошлого года перенес операцию на стопе.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Яна Бегли в соцсети X
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