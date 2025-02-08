Комментатор Майк Брин: «Если «Никс» забросят победный мяч в финальной серии, то будет тройной «Бэнг»

Майк Брин рассказал, при каком условии он трижды выкрикнет «Бэнг».

Комментатор НБА Майк Брин, который знаменит своим выкриком «Бэнг», в подкасте Джейлена Брансона и Джоша Харта рассказал, в каком случае он трижды крикнет «Бэнг».

«Хорошо, я скажу это. Если кто-то из игроков «Никс» забросит победный мяч в финальной серии, то будет тройной «Бэнг», – пообещал Брин.

«Если мы забросим победный мяч в финальной серии, но будем проигрывать 0-3, все равно будет тройной «Бэнг»? – уточнил Брансон.

«Отличный вопрос», – ответил комментатор.