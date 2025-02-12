Джош Харт о 5 фолах Брансона в матче с «Пэйсерс»: «Наконец-то он попытался сыграть в защите»

Джош Харт пошутил над одноклубником Джейленом Брансоном.

В матче с «Индианой» (128:115) лидер «Нью-Йорка » набрал лишь 8 очков и 5 раз нарушил правила.

«Наконец-то он попытался сыграть в защите и постоянно фолил», – сказал защитник «Никс».