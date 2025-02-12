Джош Харт о 5 фолах Брансона в матче с «Пэйсерс»: «Наконец-то он попытался сыграть в защите»
Джош Харт пошутил над одноклубником Джейленом Брансоном.
В матче с «Индианой» (128:115) лидер «Нью-Йорка» набрал лишь 8 очков и 5 раз нарушил правила.
«Наконец-то он попытался сыграть в защите и постоянно фолил», – сказал защитник «Никс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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